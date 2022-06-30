大專齊籲電價凍漲 教育部將與經濟部溝通

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（中央社記者陳至中台北30日電）國內公私立大專5個協會昨天陸續發出聲明，憂心電價調漲將衝擊大專校院經費支出，電價上漲若不適用高中以下學校，也不應適用大專校院。教育部今天說，將協助與經濟部溝通。

經濟部電價費率審議會日前決議，7月起平均電價調高8.4%，高壓以上產業用電大戶調漲15%；為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，但大專校院可能會面臨電價調漲的衝擊。

私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟29日發布新聞稿指出，大專之所以是高壓用戶，是因為專業訓練、集中學生及資源，所以單一規模較大，但與高中以下學校一樣本質上都是教育，應一致對待。且私校學費受高度管制，無法依實際需求調整，電價也應相對以公共利益為對應補貼。

國立大學校院協會、國立科技大學校院協會29日稍晚也發布聲明，憂心調漲後每校將增加新台幣數百萬到上千萬元支出，將分食有限的高教預算。經濟部與台電不應將大學和營利為主的用電大戶相提並論。

對此，教育部今天上午以文字回應中央社：「教育部已就大學反映的困難，持續與經濟部溝通，協助大學因應。」（編輯：陳政偉）1110630