全聯推線上團購服務 門市員工開團賺第二收入

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（中央社記者曾智怡台北30日電）全聯PX Pay今天宣布推出「圈團+1」線上團購服務，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主，試營運期間吸引逾3500位員工加入團主行列，平均增加收入3%左右，更有數名團主單月增加收入逼近職場新鮮人。

全聯PX Pay會員已突破800萬，月活躍會員數及每日流量驚人，全聯福利中心PX Pay今天宣布推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主，利用工作之餘時間幫自己增加第二收入；試營運期間正逢疫情高峰，也創造另類安全距離購物商機。

全聯指出，「圈團+1」的員工分潤制，讓門市店員可透過成為團主，創造另一份收入，在此誘因之下，吸引超過3500位員工加入「團媽」行列；開團成功的團主，平均幫自己增加收入約3%左右，其中數名團主開團成功次數突破百次，包含美食、家電等商品，團團皆秒殺，估計單月增加收入逼近職場新鮮人。

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此外，全聯表示，團購銷售也增加門市業績，且團購商品非店內陳列商品，消費者更可同時享有額外的福利點數，創造員工收入多一份、門市業績多一份、顧客選擇多一份的3贏局面。

在全聯服務超過20年的嘉義朴子四維門市店副理陳凱菱表示，PX Pay流量如同來店人數，消費者除可用優惠的價格購買門市未上架商品外，還能獲得額外的福利點數；另外，圈團開檔前都會釋出多項商品，讓員工自行選擇優勢商品圈團販售，開團成功也有分潤獎金與加碼獎金。（編輯：翟思嘉）1110630