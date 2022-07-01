公費留考簡章公布 不提供視訊面試

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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部今天公布111年公費留學考試簡章，預定錄取141個名額，包括行政院6大核心戰略產業等學門。考生須親自出席筆試及面試，不提供視訊面試，但會視COVID-19疫情調整流程。

公費留考是政府培養高階專業人才的政策，除攻讀藝術、建築學群等學門，以及特殊身分外，其餘限定攻讀博士學位。

教育部今天在網站公告簡章，錄取者將依留學城市提供不同標準的生活費。學費補助部分，攻讀人文類學群獎助年限最長4年，總額上限為美金12萬元；理工類學群最長3年，總額上限為美金9萬元。

教育部提醒，公費留考需親自出席筆試及面試，不提供視訊面試，請有意報考者預先規劃出國行程。預計筆試為10月8日，面試為12月3日、4日，教育部會配合中央流行疫情指揮中心各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，調整應試作業流程。

教育部於3月即公告今年預定錄取名額共計141名，包括一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名。

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一般生及3類特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）共設置19個學群及93個應考學門；赴新南向國家公費留學則有11個學群及28個應考學門。

另外，配合行政院「關鍵人才培育及延攬計畫」，公費留考持續於6大核心戰略產業設置錄取名額，包括人工智慧、網路通訊、新興半導體、資通訊安全、公共衛生、老人醫學、航太工程、造船工程、離岸風電、農作物安全管理等。相關資訊可參考「Taiwan GPS 海外人才經驗分享及國際連結計畫」網站。（編輯：張芷瑄）1110701