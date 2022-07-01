廢核團體肯定大戶為主漲電價 駁「非核家園」所害

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）全國廢核行動平台今天表示，經濟部決議1日起調漲電價，以工業、住宅用電大戶為主，終於邁向正常化的一步，但對少數人曲解成「非核家園害的、不用核四害的」，予以嚴正駁斥。

全國廢核行動平台今天發布聲明指出，有少數工商大老、擁核學者、投機政客，對於產業升級與節能避而不談，惡意曲解電價調漲是「非核家園害的、不用核四害的」，刻意誤導事實真相，對此嚴正駁斥。

全國廢核行動平台並說，首先核四根本是一個尚未完工的電廠，依據最新評估，核四至少還要15年時間、追加1000億元以上的經費才能完工，加上近年發現的斷層新證據，證明續建會帶給台灣核災風險，而且國際上核電除役與核廢處理成本高昂，恐造成台灣未來電費還要調漲，浪費公帑、懲罰全民。

其次，目前核二廠、核三廠至今仍在運轉，與過往並無二致，對台電的發電成本毫無影響，顯見「不用核電將導致電價調漲」之說是謊言。

核二廠的用過燃料池爆滿、乾式貯存場遲遲無法通過審查，而核廢料的處置涉及核安問題，還需要社會溝通以謀求共識，艱困程度絕不是立即就能解決。加上核三廠底下已證實有活動斷層通過，延役茲事體大，不知還要花多少金錢與時間成本，不該再寄予妄想。（編輯：陳政偉）1110701