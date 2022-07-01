環保署預公告 提前禁用環境用藥陶斯松

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）環保署今天表示，為免敏感族群長期暴露在使用陶斯松及甲基陶斯松藥劑的居家及周圍環境，影響人體健康，預告公告提前禁用環境用藥陶斯松。

環保署於3月4日預告修正「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」公告事項第一項草案，增訂「甲基陶斯松」為環境用藥製造、加工、輸入、輸出、販賣或使用禁止含有之成分，以及陶斯松為環境用藥製造、加工、輸入禁止含有之成分。

環保署表示，鑑於環境用藥陶斯松成分可能造成人體健康風險，且國際對於陶斯松有加嚴管理趨勢，經評估後調整原預告案內容，並縮短預告期間為7日，重新辦理預告。

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環保署說，修正現有陶斯松環境用藥管制內容及提前管制期限，禁止製造、加工、輸入由原民國112年12月31日提前至111年8月1日。原112年12月31日前製造、輸入之陶斯松環境用藥得輸出、販賣、使用至產品有效期限部分，則提前至113年4月1日禁止輸出、販賣、使用，以保障國人健康及維護環境安全。

根據國家環境毒物研究中心資料，陶斯松是一種被廣泛用於家庭和農場中的殺蟲劑。依據暴露的量和時間長短，吸入或攝入陶斯松可能會導致各種神經系統的影響，從頭痛、視力模糊和流涎症到癲癇、昏迷甚至死亡。（編輯：唐聲揚）1110701