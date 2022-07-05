台師大打造教師效能支持樞紐 助提升專業與熱忱

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台灣師範大學團隊打造「教師效能支持樞紐」系統，發展多元教師支持方案，提供職前和在職教師更全面性支持，包含情緒支持、教師增能、教師輔導等項目，希望有效提升教師的自我效能、教學熱忱和工作滿意度。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 111年7月5日

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（中央社記者許秩維台北5日電）台師大研究發現，台灣國中教師後悔選教職的比率高於美、澳等國；台師大為此打造「教師效能支持樞紐」系統，透過情緒支持、教師增能等，提升教師的教學效能與熱忱。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，入職動機、工作壓力、教師熱忱、自我效能、環境滿意度等，都會影響教師的留職意願和教學效果；台師大社會情緒教育發展中心和教育智庫希望透過研究瞭解教師的心理效能，以建立教師效能支持樞紐，協助教師面對壓力，調整到適當的生涯發展狀態。

台師大副校長宋曜廷和社會情緒教育發展中心研究員張存真參與經濟合作暨發展組織執行的國際大型教育調查（TALIS），台灣於2018年首次參加，共有3835名國中教師參與調查。

研究顯示，9成國中教師認同「個人效益」和「社會效益」因素是選擇成為教師的重要原因，認同比例高於日本和TALIS平均值，顯示教職在台灣仍具吸引力；國中教師在班級經營、教學效能、學生投入等3個自我效能上自評為做到多或非常多的比率高於日本，接近TALIS平均值，顯示台灣教師對教學有一定程度的信心。

但研究發現，國中教師的環境滿意度（是否喜歡任教學校、是否滿意自身職務），低於美、英和TALIS平均值，想調校、後悔選擇教職的比率顯著高於TALIS平均值和美、澳等國；進一步交叉分析，若教師熱忱來自社會效益，會正向影響教學效能和環境滿意度，若熱忱僅來自個人效益，則幾乎不會影響教學效能和環境滿意度。

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為協助教師強化專業效能，台師大團隊打造「教師效能支持樞紐」系統，發展多元教師支持方案，提供職前和在職教師更全面性支持，包含情緒支持、教師增能、教師輔導等項目，希望有效提升教師的自我效能、教學熱忱和工作滿意度。

台師大表示，教師效能支持樞紐包含教學效能、心理效能和測驗工具，透過研習活動、教案分享、線上教學輔助工具、諮商輔導資源等，協助教師成為具專業力與執行力的良師。（編輯：張雅淨）1110705