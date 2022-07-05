台南女兒胡家琪西點軍校歸國 秀畢業證書分享榮耀

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台灣第2名從美國西點軍校畢業的女學生胡家琪（左）5月底歸國，她5日帶著畢業證書到台南市政府拜會市長黃偉哲（右），分享身為台南市民榮耀。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台灣第2名從美國西點軍校畢業的女學生胡家琪5月底歸國，近期至永康區砲兵訓練指揮部進行分科教育。她今天帶著畢業證書到台南市政府拜會市長黃偉哲，分享身為台南市民榮耀。

台南市政府資料，胡家琪為台灣派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生，陸軍官校史上有3名女性通過美國在台協會（AIT）軍文考試，取得赴美就讀西點軍校資格，胡家琪是第2名順利畢業的女學生，於5月底歸國。

黃偉哲曾於6月初偕同民政局長姜淋煌及地方民代前往胡家貼紅榜，表揚胡家女兒投筆從戎，卓越亮眼成績。胡家琪今天特別帶著西點軍校畢業證書與黃偉哲合影，分享身為台南市民榮耀，黃偉哲則回贈伴手禮，讚其為台南之光。

黃偉哲表示，看到胡家三姊妹從軍報國事蹟非常感動，慶幸國家得到好軍官，胡家擁有好子弟，希望後續能安排胡家琪到各校分享自身求學經歷與在西點軍校的精實訓練，鼓勵年輕學子勇於挑戰自我、追求夢想。

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胡家琪巾幗不讓鬚眉。依市府新聞資料，她在西點軍校曾膺選擔任西點入伍生團「野獸營」實習連長，也曾榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽，表現傑出。將來會先至永康區砲兵訓練指揮部實施分科教育，完訓後再由任職單位43砲指部施予新進人員職前訓練。

胡家三姊妹先後從軍，大姊胡家瑜、二姊胡家琳先後就讀海軍官校，並以在校優異成績，分別考上美國的色岱爾軍校及海軍官校，之後學成歸國投入國軍服役。（編輯：孫承武）1110705