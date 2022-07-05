藥毒所建立減少動物實驗技術 降低貿易制裁風險

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）藥毒所今天表示，民國109年起研析國際對於農藥產品刺激性評估的非動物測試技術，並導入國際體外刺激性替代試驗指引，完備眼睛及皮膚刺激性評估技術，減少動物實驗，降低貿易制裁風險。

農委會農業藥物毒物試驗所今天發布新聞訊息指出，上述導入的指引為經濟合作暨發展組織（OECD）相關體外（in vitro）測試指引（Testing Guidelines, TG），目前已完備建立用兔眼角膜細胞進行眼刺激性評估，以及利用重建人類表皮進行皮膚刺激性評估等相關技術，可有效減少使用實驗動物。

藥毒所指出，針對眼睛刺激性評估使用兔眼角膜細胞株（SIRC），對皮膚刺激性評估則是使用工業技術研究院研發的EPiTRI®商品，並完成相關化學品測試要求的熟練度符合性試驗；雖然替代試驗對於混合物或不均勻測試物的預測能力仍有其限制性，但優勢是可以不使用動物進行試驗，以及試驗期程可從2到3週縮短至約4天，大幅降低試驗成本。

藥毒所說明，根據農藥管理法規範，農藥上市前須通過登記申請，視不同農藥種類，申請廠商須提交必要的毒性測試報告；上述眼刺激性的OECD TG491及皮膚刺激性的OECD TG439等刺激性體外測試技術，符合國際朝向符合替代（Replacement）、減量（Reduction）及精緻化（Refinement）等3R精神，進行化學品毒性評估。

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藥毒所表示，藥毒所作為全國農藥安全評估的代表機構，具備多年來農藥等化學品毒性測試委託服務實驗室經驗，現在已成功建立相關農藥產品刺激性評估的動物替代技術平台，所累積的驗證數據，可作為未來「農藥理化性及毒理試驗準則」等法規修訂的科學佐證資料。

藥毒所指出，將持續導入國際相關最新技術與評估策略，朝向減少實驗動物使用的目標邁進，藉此避免國內產業未能跟上國際有關實驗動物的人道要求，而面臨非關稅貿易障礙制裁的疑慮。（編輯：張雅淨）1110705