LINE原創超人氣萌企鵝 GG創作現身文博

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）「PP Mini小小企鵝」貼圖系列廣受粉絲喜愛，創作者GG從小在高雄長大，這這名LINE原創市集的超人氣新星，將參與8月在高雄舉辦的「台灣文博會」及10月「台灣設計展」。

創作「PP Mini小小企鵝」的GG從小在高雄長大，還未滿30歲的她，對於在高雄的創作生活，雖非科班出身，卻對畫畫有所堅持與興趣。

8月將在高雄舉辦的「台灣文博會」及10月「台灣設計展」所掀起的設計浪潮，將這隻小企鵝再推往另一高峰，站在城市高度現身鼓舞所有高雄的創作者。

「一聽到有這個合作內心立刻澎湃尖叫，夢想終於實現了！」GG表示，這次台灣文博會與高雄市政府的合作讓她非常興奮，大家可以期待，小企鵝將會出現在高雄各個角落。她透露，特別將運用高雄元素融入設計，讓限定版的高雄味「PP Mini小小企鵝」獨家現身高雄。

低調的GG透露，日常是在高雄家中進行創作，貼圖中的各種靈感也來自於生活細節。她提及在大學時誕生出第一個插畫角色「小雞超人」，當時「PP Mini小小企鵝」雖然只是插畫中的配角，但卻特別喜歡他，希望創造更多屬於他的故事，重心便轉移到小小企鵝身上，更一躍成為筆下主角。

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除了對身邊人事物觀察，城市藝文能量，更是創作泉源，GG對這次台灣文博會充滿期待，因為「不用專程到台北，只要花公車或輕軌的錢，就可以去看展，真的是太棒了。」GG推薦來高雄逛展遊客，在駁二藝術特區多停留，感受屬於港都自由海風和創作能量。

高雄市政府新聞局今天新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫時代，高雄迎向文博會，將以「設計」的能量重新演繹城市美學。不管是手機中貼圖，或是走在街上看見的歷史建物，都將給人耳目一新美學體驗。（編輯：孫承武）1110705