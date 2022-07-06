跌倒撞傷恐增腫瘤風險 醫授挫傷處理2重點

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（中央社記者張茗喧台北6日電）生活中跌倒、撞到都可能造成皮膚挫傷紅腫或瘀青，完全置之不理恐增加腫瘤生成風險。醫師提醒，挫傷在急性期應休息、冰敷、抬高患部，2天後改為熱敷並按摩、伸展，加速組織修復。

書田診所今天發布新聞稿提醒民眾注意挫傷問題，書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，挫傷是指軟組織受鈍力撞擊造成的皮下組織傷害，外觀不一定有明顯傷口，而是呈現紅腫、瘀青或腫脹等症狀，可能發生在人體的任何部位，尤其以頭部、胸部、四肢、腰背部較為常見。

黃季怡說，每個人幾乎都經歷過外傷的挫傷，因此多數人對此不以為意，卻忽略比較嚴重的挫傷可能造成生活上暫時或永久的不便，甚至會增加腫瘤生成風險，務必儘早處理。

黃季怡表示，日前曾收治一名45歲女性，2年前搬家時不慎撞到右前臂導致腫脹、瘀青，但她不以為意，不料腫脹消退後皮下殘留一個小顆粒，碰觸時會有觸電般的疼痛感，而且顆粒漸漸長大、疼痛感也增強，就醫才發現是先前挫傷導致的神經瘤，經手術切除後已好轉。

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面對挫傷，民眾該如何自我處理。她表示，外觀無明顯傷口的挫傷在急性期應立即休息，這時可以透過冰敷、抬高患部來降低組織傷害，2天後改為熱敷，並搭配按摩、伸展活動來加速患部組織修復。

黃季怡提醒，妥善處理挫傷，可以減少發炎反應、加速傷口癒合，同時還能減少腫塊生成、避免留下疤痕；民眾挫傷後在恢復的過程中，如果發現新的腫塊，或是發現患部無法活動、周邊麻木、下側蒼白冰冷等狀況，都應立即就醫。（編輯：卞金峰）1110706