吳德榮：午後易有大雷雨 下週觀察熱帶擾動發展

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氣象專家吳德榮7日表示，午後易有大雷雨，應注意劇烈天氣。圖為北市中山區午後，民眾在雨中撐傘前進。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象專家吳德榮今天表示，午後易有大雷雨，應注意劇烈天氣；明天至13日隨太平洋高壓增強，雨區縮減，各地晴朗炎熱；預估下週南海至菲律賓一帶有利熱帶擾動發展，需持續觀察。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫在攝氏36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有大雷雨發生，應注意劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等；天氣偏熱，要防曬、防中暑。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至13日太平洋高壓逐日增強，晴朗炎熱，高溫都在36度左右，要注意防曬、防中暑；午後雷陣雨強度減弱，範圍也漸縮小，大多在山區及少部分鄰近平地。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式及美國模式模擬圖皆顯示，下週菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續密切觀察。（編輯：管中維）1110707