八旬長者不強制換駕照 交通部：將擬違規取締方案

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）時代力量高市議員林于凱表示，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年須重新換發駕照，但民國31年7月1日前出生者不強制換照，形同漏洞。交通部表示，將擬違規取締方案，並加強宣導交安。

現行換照規定，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年須重新換發駕照，但31年7月1日以前出生者，不用強制換照，除非有違規被記點或吊照，才需要換照。

時代力量高雄市黨部今天召開記者會，指日前時代力量高雄市議員參選人張雨柔遭到85歲老先生所駕駛的車輛撞上，共5人受傷，批評八旬長者不用每3年更換駕照規定，形同漏洞。

林于凱表示，年過80歲視力不佳的年長者可不經換照上路，影響自身和他人安全，顯示高齡駕駛換照的制度需要檢討；換照規定排除年齡最高的族群，和高齡換照的意旨顯有矛盾，造成高風險高齡駕駛反而不需換駕照的奇特現象。

林于凱指出，台灣汽車駕照考試的考驗員，由駕訓班互相派任，缺乏第三方認證機制下，可能會有互相放水情況，建議駕照考驗員應由監理站統一派任，或推派第三方公證人士，進行不定期查核。

對此，交通部路政司專門委員李昭賢在記者會上回應表示，高齡換照機制當年是參考國外相關規定研擬，設計75歲以上沒有強制換照，是考量75歲以上人數已不多、凋零速度快，且仍使用交通工具比例低。

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李昭賢說，若要80歲以上高齡者換照，因使用交通工具比例低，全數召回會花費龐大社會成本，因此採不換照，搭配肇事等違規記點的管理機制來推行；後續會研擬高齡者違規取締方案，並進入社區宣導，強化高齡者交通安全意識。

交通部公路總局監理組副組長黃鈴婷說，駕訓班考試制度，若在監理站會由監理單位派考驗員進行考試，若由駕訓班推派考官，也會有監理站人員在旁督導；考試有錄影設備，也會事後抽查，若發現違規，會對考驗員進行處分。（編輯：陳仁華）1110707