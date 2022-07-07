更多編輯台推薦新聞：
影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

家事移工薪資擬調到2萬以上 勞動部規劃配套

2022/7/7 17:47（7/7 18:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
目前家事移工的月薪從民國104年調至1萬7000元後，已多年未調整，讓產業移工跟家事移工的薪資來到歷年最大差距8250元。圖為外籍移工與雇主在公園內散步。（中央社檔案照片）
目前家事移工的月薪從民國104年調至1萬7000元後，已多年未調整，讓產業移工跟家事移工的薪資來到歷年最大差距8250元。圖為外籍移工與雇主在公園內散步。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北7日電）家事移工每月薪資約新台幣1萬7000元，已多年未調整，勞動部今天召開就業安定基金委員會，有委員提議將家事移工薪資調至至少2萬，發展署表示，將儘速規劃調薪金額及補貼配套。

國內基本工資薪資連年調漲，每月月薪已經達新台幣2萬5250元，但目前家事移工的每月薪資從民國104年調至1萬7000元後，已多年未調整，讓產業移工跟家事移工的薪資來到歷年最大差距8250元。

勞動部官員今天下午召開就業安定基金管理會委員，勞動部官員表示，有委員臨時提案調高家事類移工薪資，為避免低薪影響台灣國際形象，加上降低家事移工要求轉換雇主或發生行蹤不明等情況，建議由現行1.7萬元月薪提高至少為2萬元，並對經濟弱勢家庭提供薪資補貼。

勞動部官員告訴中央社記者，現行家事移工薪資相較同期產業移工薪資差距越加擴大，移工來源國近年也陸續在雙邊勞工會議提出家事移工調薪訴求。

勞動部官員指出，合理調整家事移工薪資確有必要，針對委員臨時提案，後續將儘速參考委員意見提出確定調整的薪資及調薪措施，至於對經濟弱勢家庭提供的配套，由於涉及就業安定基金運用，後續將提送就業安定基金管理會同意後對外發布。

根據統計，目前在台移工約有67萬5903人，其中家事移工有21萬9295人，以印尼籍人數最多約16萬人。（編輯：唐聲揚）1110707

延伸閱讀
私營網拍賺外快 越南女移工遭罰3萬元疫情下台灣人權狀況 民團：移工遭受不公平對待越南移工赴台熱度復燃 盼改善生活存老婆本專題／爺奶沒人顧、工廠沒人手 移工不來台灣怎麼辦？
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族