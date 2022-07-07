家事移工薪資擬調到2萬以上 勞動部規劃配套

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目前家事移工的月薪從民國104年調至1萬7000元後，已多年未調整，讓產業移工跟家事移工的薪資來到歷年最大差距8250元。圖為外籍移工與雇主在公園內散步。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）家事移工每月薪資約新台幣1萬7000元，已多年未調整，勞動部今天召開就業安定基金委員會，有委員提議將家事移工薪資調至至少2萬，發展署表示，將儘速規劃調薪金額及補貼配套。

國內基本工資薪資連年調漲，每月月薪已經達新台幣2萬5250元，但目前家事移工的每月薪資從民國104年調至1萬7000元後，已多年未調整，讓產業移工跟家事移工的薪資來到歷年最大差距8250元。

勞動部官員今天下午召開就業安定基金管理會委員，勞動部官員表示，有委員臨時提案調高家事類移工薪資，為避免低薪影響台灣國際形象，加上降低家事移工要求轉換雇主或發生行蹤不明等情況，建議由現行1.7萬元月薪提高至少為2萬元，並對經濟弱勢家庭提供薪資補貼。

勞動部官員告訴中央社記者，現行家事移工薪資相較同期產業移工薪資差距越加擴大，移工來源國近年也陸續在雙邊勞工會議提出家事移工調薪訴求。

勞動部官員指出，合理調整家事移工薪資確有必要，針對委員臨時提案，後續將儘速參考委員意見提出確定調整的薪資及調薪措施，至於對經濟弱勢家庭提供的配套，由於涉及就業安定基金運用，後續將提送就業安定基金管理會同意後對外發布。

根據統計，目前在台移工約有67萬5903人，其中家事移工有21萬9295人，以印尼籍人數最多約16萬人。（編輯：唐聲揚）1110707