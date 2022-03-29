疫情下台灣人權狀況 民團：移工遭受不公平對待

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國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎（右2）29日在該組織年度人權報告記者會中，指台灣的移工群體在疫情中遭受不公平待遇。中央社記者沈朋達攝 111年3月29日

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（中央社記者沈朋達台北29日電）國際特赦組織今天發布年度人權報告指，過去一年疫情期間，台灣的移工遭受禁足令等不公平待遇。報告也提到全球疫苗分配不均問題，立委邱顯智建議政府可協助疫苗匱乏的國家。

國際特赦組織今天在全球同步發表2021/22年度人權報告，其台灣分會上午也在立法院召開記者會。

過去一年，全球仍籠罩在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下。國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎在會中以苗栗縣政府2021年6月對移工下達的「禁足令」為例，指台灣的移工群體在疫情中遭受不公平待遇。

2021年6月疫情在苗栗爆發後，當地官方要求全縣移工在上下班時間外，禁止外出。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，爆發群聚疫情的電子廠還有本國籍員工，但禁令卻只針對外籍勞工，明顯是「歧視性行為」。此外，很多沒有群聚問題的家庭看護工也受影響，進一步影響被照顧者的權益。而這樣的做法也引起國際媒體關注。

疫情也讓外籍漁工的生活更加不便。施逸翔指出，高雄前鎮漁港只有15間淋浴間，但漁工數量卻有上千人，這讓漁工被迫須露天洗澡，卻因此未戴口罩而受罰。

邱伊翎也提到，台灣原住民和LGBTI社群的權益遭受邊緣化。前者的狩獵和文化權仍受諸多限制；後者的跨國同婚也也沒有進展。

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國際特赦組織的報告指出了全球疫苗分配不均的狀況。據報告，已開發的北方國家目前有7成民眾接種疫苗，但低收入的南方國家卻只有不到4%的民眾完成接種。

參與記者會的時代力量立委邱顯智在會上表示，對這項統計感到詫異，他主張台灣在完成國內疫苗接種而有餘裕時，應優先考慮協助這些急需疫苗的國家，相信人民也樂見台灣承擔國際社會的責任，加入國際社群盡一份心力。（編輯：邱國強）1110329