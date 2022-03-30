越南移工赴台熱度復燃 盼改善生活存老婆本

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台灣恢復引進越南移工逾月，越南勞務輸台市場再現往昔高人氣，駐越南代表處樓下廣場不時湧現辦件人潮。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月30日

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）台灣恢復引進越南移工一個多月後，越南勞務輸台市場再度活絡，移工對赴台工作態度積極，受訪時紛紛許願改善家中經濟，也有人是為了在越南蓋新房、存老婆本而去台灣。

因疫情暫停約9個月後，2月15日起台灣恢復引進越南移工。自3月開始，只要中華民國駐越南代表處有受理移工簽證的工作日，都能吸引數百人前往辦證，越南的勞務輸台市場又回到以往的熱度。

越南移工阿山（Son）去年就計劃到台灣工作，因為疫情被迫延到今年。他在駐越南代表處樓下廣場接受中央社採訪時表示，台灣薪水比越南高出2至3倍，每月可領到超過2000萬越南盾（約新台幣2萬5286元）。

目前越南疫苗完整接種率已經超過7成，官方更喊出在3月底之前要幫所有18歲以上民眾施打加強針。阿山說，自己已有3劑疫苗護身，且身邊朋友染疫幾乎都是像感冒的輕症，對於疫情他不會太焦慮。

黎伯山（Le Ba Son）也即將前往台灣工作，今年33歲的他已在越南捕魚20年，即使是熟手，月薪頂多也只能領到800多萬越南盾。眼見哥哥已成家，他動念前往台灣積攢「老婆本」。

黎伯山表示，人生大半時間都在船上捕魚，一個月出海兩趟，一去就是10多天，加上長期日夜顛倒，幾乎沒有什麼社交生活，長久以來隻身一人。農曆年一場家族聚會上，親友推薦他去台灣工作。

老家在義安省的他說：「我看到很多鄰居去台灣工作回來都蓋新的房子，希望自己也能去台灣工作至少3年，回來後可以蓋房子、娶老婆。」黎伯山說自己不怕吃苦，只要能賺更多的錢，再累都願意。

27歲的阮氏河（Nguyen Thi Ha）雖然已經是一個孩子的媽媽，還是決定與先生一起到台灣打拚，給小孩子更好的未來。「我當然知道孩子才剛兩歲很需要我陪伴，但為了經濟實在沒辦法。」

阮氏河指出，先生婚前就曾在台灣工作，回到越南後無法接受當地的薪資水準，孩子6個月大他又去台灣，「我老公一直跟我說台灣的生活環境與收入都很好」，在先生的建議下，她也決定前往。

20歲的黃氏翠喬（Hoang Thi Thuy Kieu）是家中長女，底下還有一個11歲的弟弟。儘管才剛學中文幾星期，她就能自我介紹，說出家中的生活狀況以及自己的工作經驗與專長。

黃氏翠喬表示，弟弟還小，她想去台灣工作賺錢減輕父母負擔。今年2月，當她聽到台灣即將重新對越南移工開放，立刻從老家廣平省坐9個小時的巴士到河內市，向仲介公司報到。

「真的很高興台灣又開放了」，她說，去年10月就想到台灣，受限防疫政策而未能前往，雖然現在對台灣的了解還不多，但她看過一些台灣的電影，且堂哥也在台灣工作，所以並不害怕。

黃氏翠喬希望能找到食品領域相關工作，更希望在台灣工作3年後就能回越南開一間屬於自己的咖啡店，期盼這次台灣行換得未來穩定的生活，讓全家過上好日子。

台灣雖然自去年5月19日起就暫停引進越南移工，直至今年2月15日才恢復，但去年台灣仍是越南勞務輸出最大市場，共有近2萬名越南移工赴台。（編輯：田習如/韋樞）1110330

20歲的黃氏翠喬（圖）想要減輕父母的負擔，計劃赴台工作3年後就能回越南開一家自己的咖啡店。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月30日