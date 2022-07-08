台巴科大交換生台科大學習 身障生盼圓工程師夢

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台灣科技大學協助友邦巴拉圭籌設「台巴科技大學」，首批交換生8日結業，其中一名身障生Abel（右）在母親陪同下來台交換學習，盼一圓工程師夢想。（台科大提供）中央社記者許秩維台北傳真 111年7月8日

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（中央社記者許秩維台北8日電）台灣科技大學協助友邦巴拉圭籌設「台巴科技大學」，首批學生去年2月抵台，今年6月完成3學期的課程，其中一名身障生在媽媽陪同下來台交換學習，盼一圓工程師夢想。

台灣與巴拉圭在2017年12月簽署設立「台巴科技大學」意向書，由台灣在巴拉圭興建培育工程及技職人才的大學。首批台巴科大約百名學生於2021年2月抵台，於台科大展開3學期的課程，今年6月修讀完畢，台科大將在今天下午為交換生舉行結業典禮。

巴拉圭交換生在台科大學習期間，由台科大國際事務處提供生活上的協助。台科大國際處告訴中央社記者，課程皆採取全英語授課，課業問題可直接與系上或教授聯繫，國際處主要協助生活事務，如獎學金申請、就醫、郵局開戶等。

在首屆台巴科技大學交換生中，比較特別的是身障生阿貝爾（Abel），媽媽特別陪同兒子來台。

雖然阿貝爾行動不便，須仰賴輪椅移動，但媽媽仍支持兒子抓住這個來台交換的好機會，並專程陪兒子來台學習。

阿貝爾感謝台科大提供很多幫助，並安排無障礙宿舍讓母子倆一起住，他也希望藉由這次學習機會，能達成當工程師的夢想。

台科大國際處表示，事前已接獲外交部通知，因此安排阿貝爾和媽媽住在校內的無障礙宿舍，由於外籍人士在台居留滿6個月才有健保，因此前半年先投保商業保險，外交部還提供醫療補助，可購買相關器材。

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另外，台科大協助詢問醫療資訊或安排無障礙計程車，但阿貝爾和媽媽認為台灣的交通很方便，也有無障礙設施，母子兩人常自行搭大眾運輸工具去就醫。

首批台巴科大交換生在台科大學習一年半時間，台科大國際處提到，第1年皆安排住在校內宿舍，由於第2批交換生於今年3月抵台，因此安排首屆交換生最後半年住在台科大向華夏科大承租的宿舍，6月底完成課業後，預計安排7月中下旬返回巴拉圭。（編輯：管中維）1110708