論文原創性比對 台大國發所2月就已要求

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（中央社記者陳至中台北8日電）新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大6日要求所有碩博士畢業論文都要經原創性比對，引發討論。國發所學生會發出聲明，指該所先於校方，在2月即已要求。

媒體人5日在臉書發文指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯6日在臉書發文附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台大校方在事發後的6日，要求「即日起」所有碩博士畢業生的論文在提交時，都須進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才算完成離校程序。

這項規定出爐後，引發網路熱烈討論，許多學者分享，自己的學校早就要求學位論文要經過電腦比對，也有學生擔心突然多了一個流程要跑，恐影響畢業期程。

台大國發所學生會昨天深夜發出聲明，對近日校友論文的學倫疑義「深表遺憾」，強調所上師長不斷耳提面命學術倫理的重要，全體學生也是兢兢業業、不敢怠慢。

聲明指出，國發所早於校方，在今年1月的所務會議上就決議，2月起申請碩博士論文口試，都須繳交原創性比對檢核表，並在論文裝訂學術倫理聲明頁。

對於林智堅論文的爭議，國發所學生會聲明指出須依學倫規範處理，校方已收到檢舉，將審查事證後確認是否受理，若受理由學院組成審定委員會，在2個月內完成審定。

上述聲明強調，國發所的學生來自不同校系，希望未來能為台灣國家發展貢獻心力，呼籲各界理性、客觀看待，並維護國發所認真治學師生的聲譽。

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前暨南大學校長李家同今天在臉書發文指出，台大要求論文須經原創性比對，不見得能真正杜絕抄襲，反而對教授是莫大的侮辱。對教授不信任是一件非常嚴重的事，有損大學的校譽。

李家同呼籲各界注意論文浮濫和保密的問題，並認為教育是良心事業，不能只靠制度維護品質。論文風波受害最大的是大學，校譽得來不易，一旦失去，要恢復卻相當困難。（編輯：管中維）1110708