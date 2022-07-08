離職仍有潛伏期 16類作業勞工可職業病健康追蹤

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞工從事游離輻射、石綿、苯等16類致癌性有害作業有罹患職業病風險，勞動部今天說，考量職業病有潛伏期，這類勞工即便離職退保，也都可申請接受職業病健康追蹤。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署副組長彭鳳美於會中表示，勞工從事部分有害作業，罹患職業病的潛伏期可能長達10年至30年不等，因此勞動部對於這類勞工有提供健康追蹤服務。

彭鳳美指出，勞動部結合勞保局、職安署及財團法人職業災害預防及重建中心，建構職業病預防專業服務網絡，將主動勾稽通知曾經從事致癌性等有害作業勞工，在離職退保後仍可申請接受預防職業病健康追蹤檢查。

彭鳳美說，勞動部透過相關資料庫掌握，過去曾從事或者是正在從事游離輻射、粉塵、石綿、苯等16類致癌性有害作業勞工，約有20萬人曾經接受過機康檢查，對於已退休或離開職場的勞工，只要過去曾從事該作業，且加保期間年資連續滿1年，勞動部會主動通知，該類勞工也都可向勞保局提出申請。

另外，針對檢查結果有異常者，彭鳳美說，後續也會透過職業災害預防及重建中心，提供健康諮詢及管理等服務，若該異常疑似與工作相關者，則由認可的職業傷病診治醫療機構提供評估、個案管理及醫療或相關津貼補助申請等服務。

彭鳳美指出，符合條件對象者，每年都可以申請接受職業病健康追蹤，呼籲有需要勞工可以主動向勞保局提出申請。（編輯：陳政偉）1110708