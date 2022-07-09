盛夏出遊 銅板價搭公車梨山避暑趣味遊

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）國內疫情趨緩，旅遊人潮出動，台中市梨山地區成為避暑勝地，台中市交通局今天表示，搭乘865路公車「豐原-梨山」，只要新台幣10元銅板價，可享受山中宜人風景。

台中市交通局今天發布新聞稿表示，梨山地區擁有部落文化、武陵農場、福壽山、天池、生態步道的觀光能量，還有櫻花、魯冰花、紫藤花、繡球花等五彩繽紛花季。

交通局長葉昭甫表示，民眾可自豐原、石岡、東勢等地，搭乘865公車一路到梨山，866路公車則從福壽山農場延伸至天池。市民享雙十公車政策，持完成綁定的電子票證搭公車10公里內免費，超過10公里最多只收10元，近來萬物皆漲，台中市民獨享，再遠路程都只須支付10元的優惠。

豐原客運公司表示，疫情趨緩，國內旅遊人潮出動，預約搭乘865公車的乘客增加，往梨山的中橫設有管制站，一般民眾無法通行，僅有公共運輸865公車可搭乘往梨山，公車行經中橫便道時，有谷關工務段安排的中衛車與後衛車前後保護著公車安全通過管制路段，為全國最特殊的公車，不少遊客來朝聖。

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梨山賓館副總經理林閔政指出，疫情後平日訂房大都為個位數，暑假來臨第一個假日住房率達9成，山上降溫有如天然冷氣機。

近來武陵農場與福壽山農場種植的繡球花浪漫登場，花期預期至7月中旬，人潮湧入拍照打卡，交通部觀光局參山國家風景區管理處建議，喜愛健行的民眾，可選擇梨山賓館後方生態步道，終點站是福壽山農場，或挑戰與台中相鄰的南投縣合歡溪步道。（編輯：卞金峰）1110709