總爺和風文化祭 展安倍故鄉山口縣工藝之美

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（中央社記者張榮祥台南9日電）邁入第10年的「2022總爺和風文化祭」今天登場，展出日本山口縣工藝文化之美。山口縣是不幸遇刺受害的日本前首相安倍晉三的故鄉，這次跨海來台展出12種、90多件精美工藝品。

連續2天的開幕活動在總爺藝文中心大舞台草皮區舉行精彩演出及特色市集，台南市長黃偉哲與副市長趙卿惠、文化局長葉澤山、台日文化友好交流基金會董事長李退之及地方民代出席。

對於安倍晉三不幸遇害逝世，與會人士現場默哀1分鐘。黃偉哲沉重表達哀悼，並致上崇高敬意，他感謝安倍對台灣的友善，期盼台日友誼長存，強調未來台日交流只會加強不會減少。主辦方也於總爺設置紀念專區供民眾悼念，黃偉哲希望藉這次文化祭活動，讓民眾對安倍的故鄉山口縣能了解更多工藝文化之美。

山口縣知事村岡嗣政、山口縣議會議長柳居俊學透過影片表達對和風文化祭祝福，希望未來國境開放後，有更多台日交流機會，並寄來極具代表山口工藝的大內漆器人偶及萩玻璃；趙卿惠代表市長黃偉哲回贈台南「林百貨」嚴選伴手禮，包含奇美鳳梨酥、茶葉禮盒，展現台南人好客與多禮的一面。

南市文化局與財團法人台南市台日文化友好交流基金會，這次邀去年與台南市議會締結友好關係的山口縣合作，跨海來台展出12種、90多件工藝品，包含大內漆器、萩燒陶器、赤間硯、萩玻璃、萩人偶、武者織、鬼揚子、仁王面具、石人偶、德地和紙、柳井縞，以及造型超級「卡哇伊」的金魚燈籠等傳統工藝品。

今年和風文化祭首度規劃文創美食市集，結合麻豆商圈與麻豆農會在地特產，有包括「穿越台灣1930」、「牧歌音樂工作室與曲盤聽講文化工作室」、「山本柳日本舞踊」等8場開幕系列活動演出。（編輯：孫承武）1110709