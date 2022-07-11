南方澳跨港大橋節塊重做 王國材：3個月換百年安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭11日電）南方澳跨港大橋原定9月18日通車，因施工瑕疵導致節塊沉陷決定拆除節塊重做。交通部長王國材今天說，將以3個月時間換取百年安全使用的橋梁，預計12月18日通車。

南方澳跨港大橋重建工程於5月27日下午澆置P7墩柱第14節塊混凝土時，因西側懸臂工作車千斤頂下支撐墊塊變形滑脫，導致節塊沉陷，雖施工團隊極力搶救，但因模板沉陷時，P7墩柱第14節塊已達混凝土初凝階段，為維護工程品質及橋梁安全，並考量隱蔽部分無100%驗證結構安全性、外觀平整度及耐久性等因素，決定第14節塊拆除重做。

王國材上午在宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀等人陪同下前往新橋視察致詞表示，開會時曾提出以補強方式，讓新橋能如期在9月18日完成，經過許多專家學者討論過後，認為南方澳跨港大橋3年前因斷橋發生重大事故，要使用百年的新橋不容許有一點點瑕疵，任何的結構補強都會有瑕疵，因此決定拆除重做，確保新橋可使用100年安全無慮，預計12月18日完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王國材說，為讓所有鄉親和旅客能放心，願意用3個月時間換100年的安全無虞，另因懸臂節塊位在航道上方，拆除程序複雜且耗時，施工技術困難度甚高，預估拆除時間約70日曆天，將影響預定完工時間，請施工團隊在施工過程中多與地方人士溝通協調，將施工影響降至最低，以維持航道安全及順暢。

南方澳跨港大橋於民國108年10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船造成6名外籍漁工喪命，新橋總長796.53公尺，其中橋梁595公尺、引道201.53 公尺，主橋段配置 夜間藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，目前工程進度90.5%，而長5公尺、寬13公尺的第14號節塊就在當年漁工被斷橋壓死的上方。（編輯：方沛清）1110711