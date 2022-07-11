ㄇㄚˊ幾兔畫家雪路 台灣文博會展超高人氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）「台灣文博會」將登場，家在高雄的畫家YUKIJI（雪路）受邀合作，她筆下可愛生動的ㄇㄚˊ幾兔，除了超高人氣，更代表了她跳躍工作與生活之間的心血。

「我喜歡嘗鮮！」雪路表示，自己一旦畫畫起來，可以從半夜畫到凌晨。年紀雖輕，卻因大學畢業後就投身全職畫家，已有多年創作經歷。從貼圖創作、周邊商品到聯名餐廳，甚至代表LINE原創市集台灣創作者赴日交流，雪路都全心投入。

從小就夢想當漫畫家的雪路，從國高中就自創漫畫，大學就讀日文系卻始終未曾放下畫筆。她觀察學姐飼養的兩隻道奇兔，繪製可愛的兔子插圖和朋友分享，慢慢地兔子的動作越來越擬人化，還像人一樣站了起來。她讓可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」演繹出生活趣事，粉絲專頁和貼圖都大受歡迎。

談起這次文博在高雄的合作，雪路開心的說，「家鄉終於看到我了！」但為此專案也有些許緊張。她表示自己多年的創作歷程中，曾有過職業倦怠，就靠著好好休息、轉移注意力來調解。

有陣子她特別喜歡到大樹的馬術指導中心學習馬術，與動物接觸。「我的工作很少曬太陽，騎馬算是運動量很大，又可以接觸到動物的運動，心情會覺得很放鬆。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雪路認為高雄宜居舒適，讓她可以盡情創作「日照時間長、物價合理，是我最喜歡高雄的地方。」今年文博、設計展在高雄，也期待城市的原創文化，能吸引更多人前來「像是大港開唱這種只有在高雄辦的活動，吸引很多外縣市的人來，就覺得很高興」。

她特別繪製海洋元素、設計ㄇㄚˊ幾兔出遊題材，歡迎遊客一起來高雄搭輕軌、逛文博，更不能錯過高雄在地夜市小吃。更多雪路的創作故事，點閱「可愛ㄇㄚˊ幾兔 跳躍生活工作之間」。（編輯：孫承武）1110711