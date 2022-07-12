宜蘭漢本海洋驛站 疫後拍網美照也能做環保

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（中央社記者余曉涵台北12日電）去年剛開放的宜蘭景點漢本海洋驛站在暑假攜手宜蘭環保局推出「疫後走入大自然」主題活動，包括淨灘、海廢彩繪等活動，要讓旅客看海拍網美照同時，還能做環保。

台灣在疫情期間也有不少景點開幕，去年台泥企業團所屬和平電力與海巡署共同合作，將位於澳花村漢本海灘旁的安檢所一樓空間活化，取名為漢本海洋驛站，希望旅客來到這裡除了休憩，親近海洋，也可共同關注日益嚴重的海洋廢棄物議題。

漢本海洋驛站日前發布新聞稿表示，為了迎接暑假旅遊旺季，攜手宜蘭縣環保局合作推出一系列「疫後走入大自然」主題活動，包括淨灘好便利、海廢彩繪DIY，以及租借環保杯服務。

除了活動之外，漢本海洋驛站也有不少適合在夏天拍攝網美照的地點，像是IRIS望海鞦韆、漢本海角木鞦韆、驛站內的仙人掌綠洲、夢幻天空之梯等之外，漢本海灘有一處秘境涵洞，更被喻為是「台版神隱少女」場景。

每年夏天都是台灣旅遊旺季，除了交通部觀光局推出台灣仲夏旅遊節結合13個國家風景區、14個縣市推出27項活動外，旅遊業者Klook也盤點夏日3大活動，包含宜蘭國際童玩藝術節、3大樂園水上世界及屏東海生館的體驗極地生態活動。

Klook表示，宜蘭國際童玩藝術節即日起至8月14日在冬山河親水公園舉行，除了首度推出親子探索劇場「藝想保衛隊－恐龍重生」，也新增多款以時空探索概念打造的消暑戲水設施，包括SPA雷達站、UFO飆速滑道、星球探索平台等，晚間還有高空立體燈光水舞秀。

Klook指出，主題樂園紛紛開放暑假限定水樂園，像是六福村水樂園、麗寶樂園馬拉灣及劍湖山世界水樂園「小威の海盜村水樂園」等。

屏東海生館今年7月1日推出全新互動體驗「魟魚飛行日誌」，結合大洋池打造虛實整合的沉浸式投影，讓觀眾好像一秒進入到蔚藍廣闊的海底世界中；極地水域區也能體驗一秒進入極地的感受。（編輯：陳仁華）1110712