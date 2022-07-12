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中國進口多種菇類驗出農藥違規 遭邊境攔截

2022/7/12 13:38（7/12 13:54 更新）
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食藥署12日公布，自中國大陸進口的茶樹菇被檢出農藥殘留。（圖取自衛生福利部食品藥物管理署網頁fda.gov.tw）
食藥署12日公布，自中國大陸進口的茶樹菇被檢出農藥殘留。（圖取自衛生福利部食品藥物管理署網頁fda.gov.tw）
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）繼中國大陸進口猴頭菇多次驗出農藥超標，限於8月3日前提交報告。食藥署今天公布，包括茶樹菇、鹿茸菇等其他菇類也被檢出農藥殘留或超標，全數遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有21款進口食品與食品容器具遭邊境攔下，全數退運銷毀，並未流入市面；其中自中國進口產品就占8款。

根據不合格名單，由2家不同公司分別自中國大陸進口的「茶樹菇」、共5100公斤，各被檢出殘留農藥芬普尼、芬普尼代謝物、祿芬隆等，需退運或銷毀。

同樣自中國大陸進口的「鹿茸菇」則是檢出殘留農藥撲滅寧0.11ppm超標，也須退運或銷毀。

至於違規情形嚴重的猴頭菇這次雖未上榜，但食藥署已限期中國大陸於8月3日前書面說明，否則將暫停受理報驗，即禁止進口。

除了菇類食品，中國進口的撈勺容器具溶出試驗不合格、「藍莓粉」防腐劑含量不合格、「七葉膽」重金屬含量超標、「孜然」農藥殘留含量超標、「A級速凍覆盆莓」農藥殘留含量超標，全數退運或銷毀。（編輯：郭諭儒）1110712

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