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中國山茶油驚見致癌物超標 972公斤遭邊境攔截

2022/7/5 11:38
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（中央社記者張茗喧台北5日電）食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，7款來自印尼、菲律賓及日本進口泡麵的農藥超標，中國大陸進口的山茶油則檢出致癌物苯駢芘，972公斤遭退運銷毀，並未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗違規名單，共有19款產品遭退運銷毀，其中包括7款進口泡麵。

根據違規名單，印尼進口的泡麵有5款違規，均是由億瓏貿易有限公司進口的MIE SEDAAP泡麵，包括酸辣風味麵、韓式辣味湯麵、韓式辣雞味炒麵、雞肉味湯麵、牛肉味湯麵，多達4047.4公斤遭邊境攔下。

億瓏貿易有限公司另從菲律賓進口的「LUCKY ME速食麵CURLY SPAGHETTI」，也被驗出農藥超標，327.6公斤遭退運銷毀。

日本違規泡麵則是由忠信國際開發事業有限公司從日本進口的「ACECOOK小豬碗麵-鹽味」配料包檢出農藥超標，56.96公斤全數退運銷毀。

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此外，違規名單中也驚見友俊國際股份有限公司從中國大陸進口的「百色壯麗山茶油」，檢出致癌物「苯駢芘」超標，約972公斤遭退。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，這次違規的印尼泡麵都是由同一家工廠生產的不同風味泡麵產品，大多是調味包或配料包使用的農產品驗出農藥超標，未來會將印尼進口泡麵抽驗率從5%至10%提高到20%，強調全數產品通通都在邊境攔下並退運銷毀，沒有流入市面。（編輯：張芷瑄）1110705

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