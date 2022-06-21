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中國猴頭菇半年農藥超標13次 食藥署限8/3前說明

2022/6/21 15:24（6/21 15:33 更新）
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衛福部食藥署1月18日曾公布2批自中國進口的猴頭菇不符合農藥殘留規定，各6400公斤、1946公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。（食藥署提供）
衛福部食藥署1月18日曾公布2批自中國進口的猴頭菇不符合農藥殘留規定，各6400公斤、1946公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。（食藥署提供）
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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）自中國大陸進口的乾燥猴頭菇6個月內驗出農藥超標13次，情況嚴重。食藥署今天說，已限期中國大陸於8月3日前書面說明，否則將暫停受理報驗，即禁止進口該品項。

食藥署公關郭旭棋今天告訴中央社記者，食藥署食品組說明，中國輸入的猴頭菇農藥殘留一案，已經透過海峽兩岸食品安全協議下的食品進出口相關事宜聯繫窗口轉交信函，回復期限為8月3日。

衛生福利部食品藥物管理署14日公布最新邊境檢驗不合格名單，其中可誠貿易有限公司自中國大陸進口的5763公斤乾燥猴頭菇再檢出農藥超標，是6個月內第13批違規，情況嚴重。

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當時食藥署食品組簡任技正蕭惠文受訪指出，過去6個月來，自中國大陸進口的猴頭菇共67批，其中就有13批不合格，不合格率約19.4%，根據食藥署規定，若不合格率超過10%，將要求輸出國提出書面說明。

蕭惠文表示，包括產品不合格原因及相關改善措施等，否則將可依食品及相關產品輸入查驗辦法暫停受理報驗，也就是禁止進口該品項，食藥署將要求中國在45天內提交報告。（編輯：陳清芳）1110621

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