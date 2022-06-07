日本進口安康魚肝鎘超標6.6倍 遭邊境攔截

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（中央社記者張茗喧台北7日電）食藥署今天公布邊境查驗違規名單，日本進口的安康魚肝檢出重金屬鎘超標6.6倍，遭邊境攔截；中國大陸進口的乾燥猴頭菇則檢出農藥違規，已是6個月內第14批違規，將逐批查驗防堵。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有7款食品遭邊境攔截，全數遭退運或銷毀。

根據不合格產品名單，櫟舍有限公司從日本進口的1.2公斤「HONMEIICHIZAN CO.,LTD.安康魚肝」，被檢出重金屬鎘含量超標多達6.6倍；格琦有限公司自德國進口「MIVOLIS 發泡錠 柳橙口味+鈣（白蓋）」則驗出甜味劑超標，11.48公斤遭攔下。

另外，伊頂旺企業有限公司從美國進口的1萬1757.31公斤「青花菜」檢出重金屬鎘超標；品正農產企業有限公司從中國大陸進口7200公斤的「乾燥猴頭菇」則檢出農藥違規。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕今天接受記者電話聯訪時表示，日本安康魚肝6個月內已有3批不符規定，主要集中在2家進口商，初步研判還不算是全面性違規，暫時不會調高抽驗頻率。

不過，中國大陸進口的猴頭菇違規狀況就相對嚴重，陳慶裕說，儘管這家進口商進口的猴頭菇是第一次被驗出違規，但整體進口自中國大陸的猴頭菇在6個月內已有多達14批違規，因此食藥署早在5月2日就針對中國的猴頭菇進行100%逐批查驗，以防違規食品流入市面。（編輯：陳政偉）1110607