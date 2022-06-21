陸禁台石斑魚 立委：應分散市場因應貿易戰

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中國大陸以檢出禁藥為由暫停輸入台灣石斑魚，引起關注。國民黨立委陳玉珍（圖）21日受訪認為，這是中國大陸對台灣打「貿易戰」，台灣將農漁產品分散市場、到世界各地。中央社記者范正祥攝 111年6月21日

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（中央社記者范正祥台北21日電）中國大陸以檢出禁藥為由，13日起暫停輸入台灣石斑魚，養殖業苦不堪言。國民黨立委陳玉珍今天受訪認為，這是中國大陸對台灣打「貿易戰」，台灣應將農漁產品分散市場到世界各地。

陳玉珍於立法院接受媒體訪問時指出，當前兩岸關係不睦，總統蔡英文上任以來，中國大陸繼對台灣鳳梨、蓮霧、釋迦下達禁令後，最近又以檢出禁用藥物為由，暫停台灣石斑魚輸入，這是中國大陸對台灣打「貿易戰」。

陳玉珍表示，早就應該防備中國大陸會逐漸跟台灣打「貿易戰」，也應積極準備將農漁產品分散市場到世界各地；類似事情接二連三發生，政府能夠提供給農漁民的補助，終究也只是短暫幫助，農民漁民需要的是政府給一個有希望的未來。

另外，國民黨立委李德維今天於立法院回應媒體詢問時呼籲，台灣石斑魚輸入中國大陸出現了問題，相關的原因或理由必須澄清，不要有政治操作。

國民黨立委廖婉汝回應中央社記者詢問時說，連日來關切中國大陸暫停輸入台灣石斑魚對於屏東養殖業的衝擊。她於臉書發文表示，國際環境天天在變，產品出口應該建立可長可久的產品競爭力及市場戰略；在生產源頭上，確實顧好品管、維持商譽，而不是靠著環境因素或雙邊關係改善等感情牌來賣農漁產品。（編輯：林興盟）1110621