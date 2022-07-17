蘭陽技術學院將停辦 校友發起穿制服作伙唱校歌

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）位於宜蘭縣頭城鎮的蘭陽技術學院將於8月1日走入歷史，校友會發起31日「作伙唱校歌」活動，邀請校友穿著復刻版制服返校，一同在校門口唱校歌，為自己和學校留下永恆記憶。

校友會理事長吳明福是1988年當時為復興工商專校時期入學，就讀電機科。他向中央社記者表示，學校將於8月1日走入歷史後轉型，「再聚首！作伙唱校歌」活動將在31日下午2時至4時舉行，校友返校巡禮後，預計下午3時30分在校門口齊唱校歌，歡送學校。

吳明福說，目前已知第4屆資深學長會到場參與，邀請所有出席校友當天穿上白襯衫繡上學號作為復刻版制服，給母校與自己的青春留下永恆的記憶，現場也會販售復刻版紀念書包。

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校方先前曾表示，111學年度時蘭陽技術學院還剩98名學生，除輔導轉學外，也補助學生每學期新台幣1萬5000元助學金，每學年3萬元，直到畢業（不包含延畢），以補貼學生因轉學所衍生的住宿費、交通費等相關必要費用。

根據學校網站，學校於1965年9月1日奉准籌辦，定名為「復興工業專科學校」；1983年更名為「復興工商專科學校」，2001年8月1日改制為「蘭陽技術學院」，並附設專科部。宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵都是校友。（編輯：李錫璋）1110717