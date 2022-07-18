北、東部防高溫 吳德榮：22日起挑戰入夏新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局今天對雙北、宜花東發布高溫資訊，預防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，預計22日起連3天，因熱帶大陸氣團影響，台灣將更熱，部分地區有機會挑戰今年最高溫記錄。

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機會，今天中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天低層大氣盛行西南風，西南部不定時有零星陣雨，大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台山區也偶有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。

吳德榮指出，熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣、高溫炎熱，今天北部、東半部最高氣溫可達37、38度；應注意防曬、防中暑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天、20日太平洋高壓影響，各地仍高溫炎熱，午後近山區有局部雷陣雨的機會；20日高溫略降1度，雷陣雨範圍略擴大。

吳德榮說，21至24日熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱、雨更少；22日起3天，部分地區有機會挑戰該地區的今年最高溫記錄，應特別注意防曬、防中暑，並密切注意最新資料。（編輯：管中維）1110718