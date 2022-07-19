南台灣最新打卡點 藍皮意象館開幕

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雄獅旅遊在屏東枋寮打造全新「藍皮意象館」，19日正式開幕，除了是搭乘藍皮解憂號觀光列車旅客在登車前的休憩等待空間，也具備旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等用途。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 111年7月19日

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（中央社記者余曉涵、李卉婷台北19日電）雄獅旅遊歷時半年，耗資超過新台幣2000萬元，在屏東枋寮打造全新「藍皮意象館」，除了是旅客登車前的休憩空間外，還可當作展演場所、商店等。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，藍皮意象館今天開幕，除了是搭乘藍皮解憂號觀光列車旅客，在登車前的休憩等待空間，也具備旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等用途，未來將以區域樞紐（Regional Hub）為概念，提供屏東往返恆春、墾丁等地區的旅遊接駁服務。

雄獅旅行社股份有限公司董事長王文傑接受媒體聯訪表示，根據意見調查，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後台灣人出國首選是日本，而日本人海外旅遊第一目的地是台灣，鐵道觀光中又以藍皮解憂號最受日本人喜愛。

交通部台灣鐵路管理局副局長朱來順表示，藍皮解憂號觀光列車自去年10月23日首航以來，直至今年6月底吸引逾3萬3000人次搭乘，不但是鐵道觀光明星商品，也是國旅最熱門旅遊產品，更是屏東最具代表旅遊路線。

屏東縣長潘孟安說，藍皮解憂號串聯屏東與台東縣，讓旅客展開山海情境旅，讓台灣鐵道觀光邁向新里程碑。

因應藍皮意象館開幕，雄獅旅遊也規劃從枋寮前往屏東縣各社區及景點活動，包含新龍社區龍膽石斑體驗、港口社區茶園巡禮、五溝水社區聚落導覽、屏菸基地大武山沉浸劇場體驗等遊程，提供旅客更多的深度旅遊選擇，並持續推廣在地創生、減碳移動及在地體驗。

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雄獅旅遊表示，藍皮意象館過去為台鐵南迴鐵路員工閒置宿舍，入口處設置大型火車頭造型LED燈，讓旅客到訪就可感受藍皮解憂號的完整意象，後院還有Q版解憂月台，以及隱藏在藍皮意象館中的美國地景畫家大衛辛（David Zinn）作品，預料將成為南台灣最新打卡熱點。

藍皮意象館室內則規劃現在、過去、未來3大區域，「現在區」為旅客報到櫃檯並販售藍皮解憂號周邊商品；「過去區」為藍皮車廂座位區及餐飲吧台區；「未來區」為策展空間，整體以純白色系搭配可轉動展示牆及可變性軌道燈，讓小巧的策展空間得以靈活運用。（編輯：張芷瑄）1110719

雄獅旅遊在屏東枋寮打造全新「藍皮意象館」，雄獅旅遊董事長王文傑（左3）、屏東縣長潘孟安（左4）與台鐵局副局長朱來順（左2）等19日出席開幕儀式。中央社記者李卉婷攝 111年7月19日