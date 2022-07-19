國產農產品烘焙賽 來自台東的金釋迦摘冠

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農糧署19日在台北舉辦「2022年國產農產品烘焙創意競賽頒獎典禮」記者會，公布前3名獲獎者，其中冠軍得主為來自台東的歐巴螞食品有限公司，產品以台東在地食材製作，例如金釋迦就是以鳳梨釋迦、鳳梨熬煮成餡，並加入紅豆餡，造型就跟鳳梨釋迦一樣。中央社記者楊淑閔攝 111年7月19日

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農糧署舉辦「2022年國產農產品烘焙創意競賽」，要求用紅豆、鳳梨及花生為主原料，今天宣布由台東的歐巴螞食品有限公司摘冠，產品包含金釋迦、黃金柚、好柿花生及金磚豆乳。

農委會農糧署今天舉辦「2022年國產農產品烘焙創意競賽頒獎典禮」記者會，共有15家60款產品通過資格審查及初賽，今天進入總決賽。

冠軍得主歐巴螞食品有限公司指出，得獎產品使用台東在地食材製作，例如金釋迦，以台東的鳳梨釋迦、鳳梨熬煮成餡，並加入紅豆餡，造型跟鳳梨釋迦一樣。

亞軍得主為餅乾打人烘焙坊，業者說，開心可以用國產農產研發烘焙幫助農民拓銷，獲獎產品中的鳳梨酥運用百香果、奇異果製成，紫米爆米花則運用台灣豬肉鬆、杏仁片製成，還有使用北港花生製成薄片點心，吃起來不黏牙，以及運用紅豆結合多種堅果類製作點心，吃起來不會過甜、很順口。

季軍由法布甜股份有限公司獲得，業者說，研發概念是為傳達健康、品味及真心祝福，獲獎產品中比較特殊的是櫻花鳳梨酥，添加了鳳梨、梅子醬製成。

農糧署署長胡忠一說，這次的國產農產品烘焙創意競賽以紅豆、鳳梨及花生為主原料，是因為這3種原料是台灣人傳統上製作烘焙產品的主食材，希望參賽者創新飲食文化，且紅豆在屏東、高雄，落花生在雲林、彰化，鳳梨在台東、花蓮、南投以南到屏東，都是深具代表性的國產農產品。

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胡忠一指出，評選的指標包含使用國產農產品、發揮創意、能被消費者接受，並要有營養，呈現安全、安心、美味的價值，這樣的產品研發食物旅程最短、為非基改農產品製作的產品，象徵對土地的愛惜，並傳承、創新國內的傳統飲食文化。

農糧署表示，得獎產品將在獲獎店家從8月1日起販售到10月底。胡忠一笑說，為了保持比賽的客觀，他到頒完獎都還沒看過產品，對於今年得獎者都是新人、第一次參賽，他認為能獲獎非常可貴，他們來自台東、台北、台中，獲獎產品將在機場或是國內實體、虛擬店面推出，希望民眾購買支持。（編輯：張雅淨）1110719