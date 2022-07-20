部嘉醫院疫情期間男性結紮多 經濟考量占多數

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衛福部嘉義醫院20日指出，COVID-19疫情起伏，民眾減少出門頻率，意外讓近來赴泌尿科要求結紮的男性增加，經皮膚科暨泌尿科主治醫師陳宏睿評估，自5月起，與110年同期相比，結紮人數大約增加2倍以上。（嘉義醫院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月20日

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）部立嘉義醫院醫師陳宏睿今天表示，自5月起男性辦理結紮手術增加，這可能與疫情影響、夫妻宅在家需求比較多有關，不過，男性大多仍因已有2個小孩，經濟考量占多數。

衛生福利部嘉義醫院今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起起伏伏，民眾出國不易，也減少出門頻率，沒想到近來到泌尿科要求結紮的男性增加，經皮膚科暨泌尿科主治醫師陳宏睿評估自5月起，與去年同期相比，結紮人數大約增加2倍以上。

是否與夫妻宅在家太久需求比較多有關？陳宏睿說，也是很有可能，不過，大多數要求結紮的男性，都是認為有2個小孩已足夠，經濟能力無法再負擔第3個小孩。

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陳宏睿表示，日前一名結紮的李姓男子，與妻子已育有3名小孩，李男認為如果妻子不小心又懷孕了，經濟壓力將會倍增，養小孩真不容易，因此，一勞永逸的辦法就是結紮手術。

陳宏睿指出，目前結紮手術採用「無刀口單點結紮術」，僅須打1次麻藥，不像傳統手術須打2次麻藥，且採用最細針具，只有在打麻醉一瞬間，感覺就像被蚊子叮到一樣，後續手術過程都沒感覺，傷口也比傳統更小，不會留下刀痕，傷口如同隱形一般。（編輯：陳仁華）1110720