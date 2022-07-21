125公斤確診婦居隔期間陣痛 緊急剖腹母女均安

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市一名體重125公斤孕婦原定7月中旬剖腹生產，住院前篩檢確診COVID-19，居隔第4天陣痛，於19日剖腹產下女嬰，母女均安，女嬰陸續採檢2次陰性，讓媽媽鬆了一口氣。

衛生福利部嘉義醫院院長黃元德今天告訴中央社記者，需要剖腹產的媽媽體重達125公斤，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診在家居隔，第4天開始陣痛，19日被送到部立嘉義醫院。

本身為婦產科醫師的黃元德立即啟動醫護團隊，因團隊早已因應不同狀況，模擬確診孕婦接生方式，因此剖腹生產過程非常順利，讓產婦順利生下女兒，女嬰體重3600公克，母女均安。

黃元德表示，產婦與丈夫都確診，因此女嬰一出生便和父母隔離，這對夫妻除了感謝嘉義醫院醫護團隊在疫情中伸出援手外，目前最希望趕快解隔離可以抱女兒。

黃元德指出，生產過程中，產婦十分緊張，一直擔心會將病毒傳染給寶寶，團隊不斷安撫產婦情緒，讓產婦順利產下女嬰，而女嬰目前陸續採檢2次皆為陰性，讓產婦鬆了一口氣。

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黃元德回想手術過程，穿著防護衣開刀簡直是人肉蒸籠，再戴上N95口罩及面罩，眼鏡的霧氣讓幫忙的護理師也有如仙女般飄逸，整個過程伴隨著大量汗水，直到聽見娃娃初啼聲，一切辛苦都值得。

黃元德提醒體重過重的婦女想要懷孕生子，可能會是大問題，他說，肥胖不僅會造成排卵異常、賀爾蒙異常、不易懷孕外，也容易引起如妊娠糖尿病、高血壓等危險因子，建議懷孕前的BMI最好低於24，以避免生產風險。（編輯：陳仁華）1110721