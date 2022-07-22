更多編輯台推薦新聞：
曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢
運動

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

無人機干擾 桃園機場17航班暫停起降影響千人

2022/7/22 21:25（7/22 21:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有民眾22日在桃園機場外圍操作無人機，桃機公司為維護飛安，暫停飛機起降共34分鐘。圖為從桃園國際機場第二航廈戶外觀景台往外望。（中央社檔案照片）
有民眾22日在桃園機場外圍操作無人機，桃機公司為維護飛安，暫停飛機起降共34分鐘。圖為從桃園國際機場第二航廈戶外觀景台往外望。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場22日電）桃園機場外圍今天下午有民眾操作無人機，桃機公司獲報後，為維護飛安，暫停飛機起降共34分鐘，影響17航班約1097名旅客。

桃園國際機場公司發布新聞稿表示，今天下午4時31分接獲民眾通報，於坑口彩繪村（23L跑道方向約2公里處）發現疑似無人機活動。

桃機公司表示，為維護飛航安全，立即通知塔台暫停起降，並通知警政署航空警察局勤指中心及值班同仁前往查看，確實有遙控無人機事件，但現場沒有查獲民眾。

桃機公司指出，本次事件造成機場暫停起降共34分鐘，受影響航班17架次，旅客依航班運量預報表計1097人。

桃機公司表示，依據民用航空法規定，未經交通部民用航空局同意，於劃定公告機場四周一定距離範圍內從事遙控無人機飛航活動者，經查證屬實，將處新台幣30萬元以上，150萬元以下罰鍰。（編輯：屈享平）1110722

延伸閱讀
玩無人機高度不得逾400呎 日落後日出前禁航松機偵防系統逮17件無人機違規案 開罰165萬元無人機考照變簡單 分級且題庫全公開
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族