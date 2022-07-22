無人機干擾 桃園機場17航班暫停起降影響千人
2022/7/22 21:25（7/22 21:54 更新）
有民眾22日在桃園機場外圍操作無人機，桃機公司為維護飛安，暫停飛機起降共34分鐘。圖為從桃園國際機場第二航廈戶外觀景台往外望。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉臻桃園機場22日電）桃園機場外圍今天下午有民眾操作無人機，桃機公司獲報後，為維護飛安，暫停飛機起降共34分鐘，影響17航班約1097名旅客。
桃園國際機場公司發布新聞稿表示，今天下午4時31分接獲民眾通報，於坑口彩繪村（23L跑道方向約2公里處）發現疑似無人機活動。
桃機公司表示，為維護飛航安全，立即通知塔台暫停起降，並通知警政署航空警察局勤指中心及值班同仁前往查看，確實有遙控無人機事件，但現場沒有查獲民眾。
桃機公司指出，本次事件造成機場暫停起降共34分鐘，受影響航班17架次，旅客依航班運量預報表計1097人。
桃機公司表示，依據民用航空法規定，未經交通部民用航空局同意，於劃定公告機場四周一定距離範圍內從事遙控無人機飛航活動者，經查證屬實，將處新台幣30萬元以上，150萬元以下罰鍰。（編輯：屈享平）1110722
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