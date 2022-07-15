無人機考照變簡單 分級且題庫全公開

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）無人機考照上路2年多，8月起的考照將變簡單。民航局今天說，已完成無人機證照試題調整，採分級、刪除艱澀題目，且題庫全部公開。

民航局今天在例行記者會，說明無人機證照試題調整，主要朝符合時宜與實務。

民航局標準組組長吳家珍說，遙控無人機學科測驗原本以模擬題方式公布部分考題，因公布的考題並未依照「遙控無人機學科測驗指南」章節順序編排，且部分考題讓考生覺得過於艱澀，民航局採納考生回饋意見調整，現已將調整後的考題公開在民航局網站，8月的考試就會適用。

吳家珍說，這次調整依據測驗級別，分為普通、專業、專業屆期換證等類別，公開全部試題，並針對農用、漁釣等特定對象實際需要，調整屆期換證測驗難易程度，刪除較為複雜的飛航管制、高度與經緯度數學換算及導控原理等相關內容。

民航局統計，調整後，普通題庫388題、專業題庫588題、專業屆期換證題庫324題與簡易屆期換證題庫120題；另為協助外籍人士準備台灣遙控無人機操作證考試，也備有英譯版本。

吳家珍表示，各種遙控無人機應用蓬勃發展，通訊與導控技術快速更新，並朝向大型載人化與微型自動化等趨勢，重量不同，操作技巧上也有很大差異，所以區分不同等級的操作證。

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根據民航局規定，普通操作證僅限於綠區並遵守操作限制飛航，風險程度較低，通過學科測驗即可取得；專業操作證可於400呎以上有人機飛航空域執行業務，並從事視距外、夜間、人群上空等操作限制，風險程度較高，需經學、術科測驗及體格檢查合格，並有2年一次的屆期換證，以確保持有人持續更新相關知識。

欲取得操作證的民眾，可於「遙控無人機管理資訊系統」就近選擇全國各地21個學科考場與24個術科考場應試。（編輯：方沛清）1110715