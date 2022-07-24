中油續吸收國際漲幅 汽柴油價格25日起各降2角、1角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北24日電）台灣中油公司今天指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，25日凌晨零時起汽、柴油將各調降新台幣0.2元、0.1元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元。

台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯拒絕美國增產要求及加拿大輸美油管受損等因素影響，導致國際油價上漲；按浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲3.76美元，新台幣兌美元匯率貶值0.023元，國內油價依公式計算漲幅為3.00%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.2元及6.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收5.1元及6.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

台灣中油表示，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.4元及6.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元及0.1元。

台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的5.4元及6.8元均由台灣中油吸收，累計今年至6月底止，共吸收約205.15億元。（編輯：楊凱翔）1110724