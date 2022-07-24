台塑25日起汽油每公升降2角 柴油降1角

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台塑石化公司今天表示，國際油價均價大幅上漲，但考量新台幣兌美元匯率等因素後，決定自25日凌晨1時起調降汽油批售價格每公升新台幣0.2元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，參考零售價為92無鉛汽油每公升29.3元、95+無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升26.9元。

台塑石化發布新聞稿說明，受到市場預期美國聯準會（Fed）大幅升息機率降低、美元指數回落，以及美國上週汽油需求較去年同期下滑、汽油庫存連續2週增加等多空因素影響，促使國際油價上下震盪，均價大幅上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自25日凌晨1時開始調降汽油批售價格每公升0.2元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：楊凱翔）1110724