女子視力模糊掛急診 查出腦下垂體腫瘤作怪

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奇美醫學中心神經外科主治醫師李瑤琳（圖）26日在院內衛教宣導會表示，腦下垂體部位腫瘤雖多為良性，但仍應及早處理。中央社記者楊思瑞攝 111年7月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市1名34歲女子去年突感頭痛與視力模糊掛急診，檢查出腦下垂體腫瘤壓迫視神經，經評估後以經鼻內視鏡摘除，醫師指出，腦下垂體部位腫瘤雖多為良性，但仍應及早處理。

奇美醫學中心神經外科主治醫師李瑤琳今天在院內衛教宣導會表示，這名病患經影像檢查後發現，腦部中央位置長了1顆腫瘤，這個部位剛好是腦下垂體位置，腫瘤可能會在生長過程引起血液供應異常進而導致局部中風。

李瑤琳指出，因腫瘤體積急劇上升後壓迫到上方視神經，造成視力模糊，傳統治療方式需藉由手術迅速減壓以避免對視神經造成永久傷害，劇烈頭痛可能是急性期症狀，因腦壓上升，如合併噁心嘔吐或視力模糊情形，代表有顱內病灶風險。

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李瑤琳表示，腦下垂體腫瘤並非都只能用手術治療，但若腫瘤已造成急性視神經壓迫，必須盡快就醫治療，經鼻內視鏡可搭配導航從病人的鼻孔抵達顱底，再經由3D內視鏡鏡頭呈現立體手術視野，這名病患經鼻內視鏡手術取腦下垂體腫瘤後，視力立即改善，住院觀察5天後順利出院。

李瑤琳說，根據研究顯示，腦下垂體腫瘤大多為良性，但逐漸長大時，周邊重要神經與血管都有可能被腫瘤包覆或壓迫，在這個部位也有可能長其他類別病灶，不同病灶需要不同治療方案，有些腫瘤甚至應配合藥物治療即可，不一定要開刀處理，應及早讓醫師仔細評估並擬定治療計畫。（編輯：謝雅竹）1110726