民調防疫五月天誰最累？羅一鈞自曝票投莊人祥

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞獲網友票選為最辛苦防疫官員，但羅一鈞卻自曝票投發言人莊人祥，並透露他短暫代理發言人時，忙到晚上都會夢到在接記者電話，勞累程度外人難想像。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒超過2年，中央流行疫情指揮中心幾乎天天開記者會公布最新疫情狀況及防疫措施，疫情記者會不但成為全民每天下午的「必追劇」，指揮中心的官員也被外界譽為「防疫五月天」。

「蘋果新聞網」近日展開線上民調，讓民眾選出心目中認為最辛苦的防疫官員，共有884人投票，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞以385票高票奪冠，其次是前指揮官陳時中342票，第3名為專家諮詢小組召集人張上淳75票。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中感謝網友支持，他也表示，疫情期間指揮中心的工作夥伴都有各自的分工與角色，誰有功勞、誰特別辛苦就留給外界評斷。

有趣的是，羅一鈞透露，他也有參加線上投票，並將自己那票投給發言人莊人祥。

羅一鈞說，莊人祥擔任發言人2年以來真的很辛苦，除了要負責社區防疫工作，還要兼顧媒體以及即時的輿情回應，他曾短暫幾天代理發言人，當時忙到連晚上做夢都夢到有記者打電話給他，認為莊人祥長久以來造成的心理壓力和勞累程度，絕對比他重得多。（編輯：陳政偉）1110727