高鐵、林鐵首度合作 帶旅客深度遊阿里山

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台灣高鐵公司28日宣布，與農業委員會林務局首度合作，推出高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」一日及二日行程，帶旅客深度遊阿里山。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月28日

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台灣高鐵公司今天宣布，與農業委員會林務局首度合作，推出高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」一日及二日遊行程，帶旅客深度遊阿里山，高鐵會員還可享點數折抵。

台灣高鐵發布新聞稿，「高鐵x阿里山林鐵之旅」結合2種平行時空內的鐵道運具，帶領旅客穿越山林，體驗台灣百年林業文化。

「高鐵x阿里山林鐵之旅」行程不但走訪日治時代保留至今的竹崎車站、第3觀景台秘境景點，還安排旅客前往樟腦寮車站，深度導覽並遠眺林鐵列車以「螺旋式」技術工法繞獨立山3圈的特殊畫面；二日遊行程更增加故宮南院、嘉義樹木園等景點，讓喜愛鐵道旅遊的旅客能夠透過雙鐵合作、無縫接軌，且全程安排專業導覽人員解說，旅客可輕鬆飽覽阿里山秘境。

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台灣高鐵說，「高鐵x阿里山林鐵之旅」有一日豐富行、二日精緻遊，8月11日起至10月27日，每週四出發，想在嘉義多留一天的旅客，則可選擇二日精緻遊產品，第一天阿里山行程後入住嘉義智選假日酒店。第二天走訪嘉義故宮南院、昭和十八J18嘉義市史蹟資料館、嘉義樹木園等地，再帶旅客品嚐美味的在地小吃。

另高鐵TGo會員無論購買一日或二日的產品，9月30日前出發，都可享TGo會員點數放大折抵，2人同行，每人最高可折抵600元。（編輯：張芷瑄）1110728