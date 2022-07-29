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國旅上路 金門國家公園展館8/1恢復解說

2022/7/29 14:59（7/29 15:31 更新）
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金門國家公園管理處29日表示，翟山坑道等8處展示館將在整個8月期間延長開館1小時，至下午6時關館。圖為2020年8月26日民眾遊覽翟山坑道。中央社記者黃慧敏攝 111年7月29日
金門國家公園管理處29日表示，翟山坑道等8處展示館將在整個8月期間延長開館1小時，至下午6時關館。圖為2020年8月26日民眾遊覽翟山坑道。中央社記者黃慧敏攝 111年7月29日
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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）因應悠遊國旅上路帶來旅遊人潮，金門國家公園管理處今天表示，8月1日起恢復所有展館解說服務；另外，翟山坑道等8個展示館在整個8月延長開館1小時，到下午6時關館。

金門國家公園管理處新聞稿表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國家公園所屬展館場解說服務全部暫停；隨疫情趨緩，為提供遊客舒適遊憩服務，所有展館恢復解說服務。

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另外，乳山遊客中心、八二三戰史館、蔣經國先生紀念館、雙鯉濕地自然中心、金水國小展示館、翟山坑道、烈嶼遊客中心，以及烈嶼區自行車借用站8個展示館，8月1日至31日，開館時間為上午8時30分至下午6時；除烈嶼區自行車借用站中午12時至下午1時休息暫停服務外，其餘時間服務不中斷。

金門國家公園管理處表示，因應熱門景點陸續開放，烈嶼南山頭四營區也恢復解說及密室脫逃預約；管理處同時配合縣府觀光處太武山擎天廳開放，提供解說服務。（編輯：孫承武）1110729

金門國家公園管理處29日表示，蔣經國先生紀念館（圖）、雙鯉濕地自然中心、金水國小展示館、翟山坑道、烈嶼遊客中心，以及烈嶼區自行車借用站8個展示館自8月1日起至31日，開館時間將延長開館1小時，至下午6時止。圖為2020年1月13日民眾參訪蔣經國先生紀念館。中央社記者黃慧敏攝 111年7月29日
金門國家公園管理處29日表示，蔣經國先生紀念館（圖）、雙鯉濕地自然中心、金水國小展示館、翟山坑道、烈嶼遊客中心，以及烈嶼區自行車借用站8個展示館自8月1日起至31日，開館時間將延長開館1小時，至下午6時止。圖為2020年1月13日民眾參訪蔣經國先生紀念館。中央社記者黃慧敏攝 111年7月29日
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