14縣市防豪大雨 台南歸仁累積雨量115毫米

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天更新豪雨特報，基隆、新北、桃園及台南防豪雨，台北至高屏等10縣市防大雨；今天截至上午11時，累積雨量以台南市歸仁區115毫米最多。

中央氣象局今天持續更新豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天新北市、桃園市及台南市有局部大雨或豪雨；台北市、新竹、高雄市、屏東、宜蘭地區及蘭嶼、綠島、澎湖有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨地區為基隆市、新北市、桃園市、台南市；大雨地區為台北市、新竹縣市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣。

根據氣象局網站，今天截至上午11時，累積雨量以台南市歸仁區115毫米最多，其次為新北市八里區99毫米、桃園市龜山區92.5毫米。（編輯：唐聲揚）1110802

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

圖為2日上午11時30分台灣附近雷達回波圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

台南急雨8處積淹水 小東地下道1車受困

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南今天上午出現雨勢，在佳里區、中西區、七股區、仁德區、北區8處道路積淹水，北區小東地下道一度積水約50公分，1輛自小客車在警方管制前駛入受困，警民合作推車脫困。

上午台南市區出現一陣又急又快的雨勢，部分道路排水不及宣洩，有民眾拍下汽機車經過積水路段畫面，在社群網站及通訊軟體群組引發討論。

北區小東地下道在一陣雨勢後出現積水，1輛自小客車在警方到場拉警戒線前駛入，當時雖然雨勢還不大，積水還未達一定高度，但疑似有機件受積水潑濺導致熄火，車主趕緊下車求援，隨後在趕到的員警及熱心民眾協助下，將車推離地下道。

台南市2日上午出現雨勢，北區小東地下道一度積水約50公分，一輛自小客車在警方管制前駛入受困。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月2日

另外，永康區中正路靠近國道1號涵洞附近，及永大路永大夜市一帶也出現道路積淹水，警方已進行管制。

台南市政府水利局統計，今天截至上午10時30分，最大累積雨量為歸仁區89毫米、佳里區85.5毫米，最大時雨量為歸仁區81.5毫米、佳里區70毫米，最大10分鐘雨量佳里區為24.5毫米，有21座抽水站起抽，抽水量約為38.5萬噸。

台南市水利局指出，台南多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有降雨情形，上午10時30分獲報8件積淹水災情，已有3處退水，另5件為佳里區1處、中西區1處、七股區1處、仁德區1處及北區1處。

台南市水利局指出，因應這波低氣壓帶來水氣，轄內59座抽水站及469台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中463台抽水機已預佈於易積淹水地區，並通知各單位進行滯洪池預洩降作業，另外各區公所及水利局已備妥約24萬砂包及約3700片L型防水擋板備用。（編輯：屈享平）1110802