守護高雄援中港濕地家園 「蟹」謝你

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄援中港濕地每年6至8月都有上千隻兇狠圓軸蟹媽媽降海釋幼。7日在濕地西區周邊的一項「清淨環境 守護陸蟹」環境維護公益活動，歡迎各界守護援中港濕地生物們的家園。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，每年6至8月都有上千隻圓軸蟹不畏危險爬過車水馬龍馬路，倖存的蟹媽媽千辛萬苦抵海岸邊後，於潮浪裡抖落數以千計的蚤狀小寶貝，讓牠們在海中展開生命之旅，也因為保育有成，才能期盼年年此時此地歡喜「蟹」逅。

工務局養護工程處表示，援中港濕地西區與典寶溪感潮河段相通，屬半鹹水河口紅樹林生態系，提供陸蟹、招潮蟹及紅樹林穩定棲地。其中，以兇狠圓軸蟹為大宗，夏季夜晚這些濕地住民會展開降海釋幼冒險旅程。

養工處指出，濕地西區北側堤防道路為陸蟹主要降海釋幼路線，繁殖期易有路殺及人為捕捉問題，為保護濕地陸蟹族群，除生態熱點定期調查，掌握生態及人為影響概況外，也會在釋幼期間與執行團隊「濕盟」辦理環境教育活動，宣導保育理念並加強巡守、勸導及交通管制。

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至於7日的「清淨環境 守護陸蟹」活動，認養單位社團法人台灣濕地保護聯盟說明，當地為受保護河口棲地，適合辦理生態探索、環境教育等活動場域，每年辦理多場陸蟹夜間觀察活動，內容包括濕地紅樹林生態系講座、陸蟹巢洞導覽解說、戶外陸蟹釋幼生態觀察。

今年的夜觀陸蟹活動7月辦理4場次，8月將再辦理3場次，相關資訊可點閱援中港濕地臉書專頁https://zh-tw.facebook.com/YZGwetland/（編輯：孫承武）1110802