更多編輯台推薦新聞：
台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看
政治

台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命
運動

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明
首頁 / 生活

中華郵政史努比聯名商品第2波 傳情小郵車吸睛

2022/8/2 17:14（8/2 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華郵政2日宣布再推第2波史努比聯名商品，10日開賣，其中首次推出的傳情小郵車相當可愛吸睛。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月2日
中華郵政2日宣布再推第2波史努比聯名商品，10日開賣，其中首次推出的傳情小郵車相當可愛吸睛。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）中華郵政公司6月首次推出史努比聯名商品，大受歡迎，中華郵政今天宣布再推第2波，10日開賣，其中首次推出的傳情小郵車，相當可愛吸睛。

中華郵政今天發布新聞稿表示，第2波史努比聯名商品中，傳情小郵車組是新款（每組售價新台幣450元），內含郵政廂型車及行動郵車各1款，以經典郵政車輛結合可愛SNOOPY圖案，小巧精緻，相當吸睛，10日起可至各地郵局窗口、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城訂購。

此外，中華郵政首波史努比聯名商品的限量款A組「郵你真好」已售完，再推限量款B組（每組售價3850元），內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車組及金色車牌「POST 126」限量紀念款小郵車組（象徵中華郵政126週年），並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」各1個。

第2波「郵你真好」史努比聯名商品限量888組，僅於10日上午9時起，在中華郵政集郵電子商城及臨時郵局販售，每人限購2組。

中華郵政表示，10日分別於上午9時至下午4時，在台北北門郵局，以及上午11時至下午4時，在台南大遠百成功店正門廣場設置臨時郵局，展出「SNOOPY彩繪郵車」、供銷蓋SNOOPY臨時郵局戳服務及銷售集郵票。（編輯：陳仁華）1110802

中華郵政2日宣布再推第2波史努比聯名商品，10日開賣，其中「郵你真好」限量款B組（每組售價新台幣3850元）內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月2日
中華郵政2日宣布再推第2波史努比聯名商品，10日開賣，其中「郵你真好」限量款B組（每組售價新台幣3850元）內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月2日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族