中華郵政史努比聯名商品第2波 傳情小郵車吸睛

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中華郵政2日宣布再推第2波史努比聯名商品，10日開賣，其中首次推出的傳情小郵車相當可愛吸睛。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月2日

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）中華郵政公司6月首次推出史努比聯名商品，大受歡迎，中華郵政今天宣布再推第2波，10日開賣，其中首次推出的傳情小郵車，相當可愛吸睛。

中華郵政今天發布新聞稿表示，第2波史努比聯名商品中，傳情小郵車組是新款（每組售價新台幣450元），內含郵政廂型車及行動郵車各1款，以經典郵政車輛結合可愛SNOOPY圖案，小巧精緻，相當吸睛，10日起可至各地郵局窗口、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城訂購。

此外，中華郵政首波史努比聯名商品的限量款A組「郵你真好」已售完，再推限量款B組（每組售價3850元），內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車組及金色車牌「POST 126」限量紀念款小郵車組（象徵中華郵政126週年），並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」各1個。

第2波「郵你真好」史努比聯名商品限量888組，僅於10日上午9時起，在中華郵政集郵電子商城及臨時郵局販售，每人限購2組。

中華郵政表示，10日分別於上午9時至下午4時，在台北北門郵局，以及上午11時至下午4時，在台南大遠百成功店正門廣場設置臨時郵局，展出「SNOOPY彩繪郵車」、供銷蓋SNOOPY臨時郵局戳服務及銷售集郵票。（編輯：陳仁華）1110802