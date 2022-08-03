更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

首間實驗大學有望 復興古典藝術計畫獲准

2022/8/3 22:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北3日電）台灣逐步鬆綁實驗教育，延伸到大專階段的首案可望出爐，教育部今天證實，審議會已通過惇敘學校財團法人所提「復興古典藝術實驗教育計畫」，後續設校計畫，目前正在審議中。

台灣於103年實行「實驗教育三法」，包括學校型態、非學校型態、以及公辦民營等形式都逐步鬆綁，使近年接受實驗教育學生人數迅速成長。然而，實驗教育只到高中階段，缺乏高等教育，許多人從小自學，進入大學後出現適應困難。

為回應民間將實驗教育「向上延伸」的呼籲，教育部近年開放「實驗大學」申請，目前收到5案，申請單位分別為台灣基督教復臨安息日會、開平青年發展基金會、惇敘學校財團法人、台灣全球連結發展協會、均一學校財團法人。

教育部今天晚間透過文字回應證實，今年3月審議會通過惇敘學校財團法人所提的「復興古典藝術實驗教育計畫」，將從事美術與舞蹈人才培育。其餘各申請案仍可依審查意見修正計畫書，繼續提到教育部審議。

惇敘學校財團法人在實驗教育計畫通過後，已依法定程序繼續提出「復興藝術實驗學院設校計畫」，目前正由教育部審議中。（編輯：方沛清）1110803

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族