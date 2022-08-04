大專境外生年增2.3% 仍較疫情前少3萬餘人

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部公布110學年度大專境外生共近9.3萬人，年增率2.3%，但比COVID-19疫情前，仍少了3萬餘人。前3大來源國分別是越南、印尼、馬來西亞，中國大陸學生近年則明顯減少。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，國際移動阻礙重重，也使大專境外生人數於108到109學年度之間，出現明顯下跌。最高峰的107學年度為12萬9207人，到109學年度剩9萬895人。

教育部近期在網站公布大專校院境外學生概況，110學年度總數為9萬2963人，較前一年度小幅增加2.3%，但仍距離疫情前少了3萬餘人。110學年度學位生為6萬5383人，年增率4.8%；非學位生2萬7580人，年增率為負3.3%。

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台灣的境外生前3大來源國（地區）分別是越南、印尼、馬來西亞。中國大陸學生在最高峰的105學年度曾有4萬1981人，是境外生的最大族群，但近年來受到陸生政策、兩岸政治環境轉變及疫情影響，人數直線下滑，到110學年度只剩下4294人，僅約高峰的1成。

政府近年推動新南向政策，擴大吸引東協及南亞優秀青年學子來台留學、研習，來自「新南向國家」的境外生人數逐年上升，101學年度為2萬207人，到110學年度已成長為5萬7695人。在COVID-19疫情期間，成長幅度雖趨緩，但相較於其他來源國（地區），並無出現明顯下跌的情形。（編輯：陳政偉）1110804