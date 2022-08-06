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週末天氣晴朗炎熱 吳德榮：8日留意降雨

2022/8/6 09:01（8/6 09:17 更新）
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氣象專家吳德榮說，8日起大氣轉趨不穩定，要留意降雨。圖為台北市古亭街頭民眾在大雨中撐傘前行。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮說，8日起大氣轉趨不穩定，要留意降雨。圖為台北市古亭街頭民眾在大雨中撐傘前行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北6日電）氣象專家吳德榮今天說，週末台灣在太平洋高壓邊緣，天氣高溫炎熱，可達攝氏37度、38度，8日起大氣轉趨不穩定，要留意降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新（5日晚間8時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，週末兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達37、38度，要防曬、防中暑，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，8日到10日天氣持續晴朗炎熱，須防曬、防中暑，東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯，西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。

吳德榮說，11日天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

在熱帶擾動方面，吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，7日晚間8時季風環流（monsoon gyre）在南海逐漸成形，有利「熱帶擾動」在其中發展。

吳德榮表示，10日熱帶擾動已在雷州半島附近，各國模式皆顯示，8到10日「熱帶擾動」有發展成颱的機率，應持續觀察。（編輯：陳政偉）1110806

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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