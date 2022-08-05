更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國駐法大使「再教育台灣人」說惹議 國際輿論抨擊
首頁 / 生活

吳德榮：下週熱帶擾動有發展為颱風的機率

2022/8/5 09:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北5日電）氣象專家吳德榮今天說，7日起南海又有季風環流逐漸形成，有利熱帶擾動發展，甚至有發展為颱風的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新模擬模式顯示，7日南海又有「季風環流」（monsoon gyre）逐漸成形，有利「熱帶擾動」在其中發展，且10日熱帶擾動已通過雷州半島，各國模式皆顯示，有發展成颱的機率，應持續觀察。

在今天天氣方面，最新歐洲模式模擬顯示，今天至7日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。

中央氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，要注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，8日至10日東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，降雨漸趨明顯，西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。

吳德榮說，11日天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。（編輯：陳政偉）1110805

吳德榮
吳德榮：午後西半部防大雷雨 5日起各地晴朗炎熱 吳德榮：南台灣留意大雷雨 5日起天氣晴朗炎熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族