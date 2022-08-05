吳德榮：下週熱帶擾動有發展為颱風的機率

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（中央社記者余曉涵台北5日電）氣象專家吳德榮今天說，7日起南海又有季風環流逐漸形成，有利熱帶擾動發展，甚至有發展為颱風的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新模擬模式顯示，7日南海又有「季風環流」（monsoon gyre）逐漸成形，有利「熱帶擾動」在其中發展，且10日熱帶擾動已通過雷州半島，各國模式皆顯示，有發展成颱的機率，應持續觀察。

在今天天氣方面，最新歐洲模式模擬顯示，今天至7日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。

中央氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，要注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，8日至10日東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，降雨漸趨明顯，西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。

吳德榮說，11日天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。（編輯：陳政偉）1110805