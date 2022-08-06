更多編輯台推薦新聞：
即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢
政治

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常
政治

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

全國蜂蜜評鑑頒獎 陳吉仲：產銷履歷認證有保障

2022/8/6 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）農業委員會主委陳吉仲今天頒獎表揚全國蜂蜜評鑑得獎蜂農時表示，今年國產蜂蜜受3月雨量影響，產量雖減少一半，蜂農仍提供最優質蜂蜜，消費者購買產銷履歷蜂蜜最有保障。

農委會農糧署輔導台灣養蜂協會辦理民國111年全國國產蜂蜜品質評鑑，並於今天在台中市花卉批發市場舉行「2022全國國產蜂蜜評鑑頒獎典禮暨蜂蜜產品推廣行銷市集」，由陳吉仲頒獎表揚全國蜂蜜評鑑得獎蜂農。

陳吉仲指出，受到3月雨量影響，今年國產蜂蜜產量減少一半，但蜂農仍提供最優質蜂蜜，國產蜂蜜供不應求，消費者購買產銷履歷認證的產品最有保障。目前已累計78戶蜂農通過驗證，蜂箱數約2萬5000箱，占國內養蜂箱數1成2以上，產值逾新台幣2億元。

對於中國禁入台灣部分農產品，陳吉仲在會後接受媒體聯訪時表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌早已指示要降低對單一市場的依賴，以水果為例，前年所有水果外銷到中國占8成5，去年只剩4成多，今年一定會壓到2、3成甚至1成以下。

陳吉仲指出，減低對單一市場的依賴後，農產品就可以外銷到其它市場，農業就會更永續，面對所有可能的情勢變化，從去年的鳳梨到釋迦、蓮霧，以及今年6月的石斑魚，其實已有準備所有可能的方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以鳳梨為例，陳吉仲說，大家可去檢視鳳梨，沒有因對岸禁止進口而讓產地價格減少，在大家通力努力下，鳳梨去年產地價格比前年增加2元，今年又比去年增2元，面對這樣危機，當成是農業升級的最重要關鍵時刻，同樣也可適用到檸檬、文旦等品項。

陳吉仲表示，石斑魚並沒有因無法輸出到中國，而造成產地價格太大波動，政府會全力把每個產銷做好，農業就能永續。（編輯：戴光育）1110806

陳吉仲
啟動文旦產銷調節措施 陳吉仲：確保農民權益 中國禁台灣3項農水產 農委會出口獎勵9000萬元備戰
蘇貞昌
族語父親傳承母語 蘇貞昌：語言發展預算增5倍 蘇貞昌：政院將核定淡北道路 感恩曾經努力者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族