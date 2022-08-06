全國蜂蜜評鑑頒獎 陳吉仲：產銷履歷認證有保障

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）農業委員會主委陳吉仲今天頒獎表揚全國蜂蜜評鑑得獎蜂農時表示，今年國產蜂蜜受3月雨量影響，產量雖減少一半，蜂農仍提供最優質蜂蜜，消費者購買產銷履歷蜂蜜最有保障。

農委會農糧署輔導台灣養蜂協會辦理民國111年全國國產蜂蜜品質評鑑，並於今天在台中市花卉批發市場舉行「2022全國國產蜂蜜評鑑頒獎典禮暨蜂蜜產品推廣行銷市集」，由陳吉仲頒獎表揚全國蜂蜜評鑑得獎蜂農。

陳吉仲指出，受到3月雨量影響，今年國產蜂蜜產量減少一半，但蜂農仍提供最優質蜂蜜，國產蜂蜜供不應求，消費者購買產銷履歷認證的產品最有保障。目前已累計78戶蜂農通過驗證，蜂箱數約2萬5000箱，占國內養蜂箱數1成2以上，產值逾新台幣2億元。

對於中國禁入台灣部分農產品，陳吉仲在會後接受媒體聯訪時表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌早已指示要降低對單一市場的依賴，以水果為例，前年所有水果外銷到中國占8成5，去年只剩4成多，今年一定會壓到2、3成甚至1成以下。

陳吉仲指出，減低對單一市場的依賴後，農產品就可以外銷到其它市場，農業就會更永續，面對所有可能的情勢變化，從去年的鳳梨到釋迦、蓮霧，以及今年6月的石斑魚，其實已有準備所有可能的方案。

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以鳳梨為例，陳吉仲說，大家可去檢視鳳梨，沒有因對岸禁止進口而讓產地價格減少，在大家通力努力下，鳳梨去年產地價格比前年增加2元，今年又比去年增2元，面對這樣危機，當成是農業升級的最重要關鍵時刻，同樣也可適用到檸檬、文旦等品項。

陳吉仲表示，石斑魚並沒有因無法輸出到中國，而造成產地價格太大波動，政府會全力把每個產銷做好，農業就能永續。（編輯：戴光育）1110806